Champions League : ManCity spielt bei VAR-Fest ohne Haaland nur remis – Juve verliert 

1 / 3 ManCity und Manuel Akanji stolpern über Kopenhagen. AFP Die Skyblues kommen nicht über ein 1:1 hinaus. AFP Derweil gewann Maccabi Haifa gegen Juventus. REUTERS

Darum gehts Mit Juventus und ManCity standen am frühen Abend zwei Topteams im Einsatz.

Während ManCity ein Remis erspielte, gabs für Juventus eine Niederlage.

Manuel Akanji stand bei den Engländern in der Startelf.

Kopenhagen – ManCity 0:0

Die erste Halbzeit zwischen ManCity und Kopenhagen hatte es in sich, dies obwohl die Skyblues ohne ihren absoluten Topstürmer Erling Haland agierten. Dafür war Manuel Akanji im Spiel und auch am Spektakel im ersten Abschnitt beteiligt. In der elften Minute erzielte Rodri den Führungstreffer. Im Vorfeld des Treffers gab es ein Handspiel von Mahrez – das Tor wurde zurückgenommen.

In der 23. Minute war erneut der Videoschiedsrichter im Einsatz. Dieses Mal meldete er sich im Strafraum von Kopenhagen. In der Tat: Nach einem Luftzweikampf mit Nati-Star Manuel Akanji gab es ebenfalls ein Handspiel – der Unparteiische zeigte auf den Punkt. Mahrez trat an, scheiterte aber am Goalie. Für ManCity kam es noch bitterer. Gomez verlor ein Laufduell und zog seinen Gegenspieler zu Boden – Notbremse und Rot nach VAR-Intervention.

Auch in Unterzahl war ManCity das bessere Team, doch Kopenhagen liess eigentlich kaum was zu. Trainer Pep Guardiola entschied sich, auf Haaland zu verzichten und liess diesen auf der Bank – wohl auch im Hinblick auf den Kracher am Wochenende gegen Liverpool. In der 75. Minute gab es eine Schrecksekunde aus Schweizer Sicht. Manuel Akanji fiel auf die Schulter und musste gepflegt werden. Er konnte jedoch weiterspielen und war bis zur letzten Spielminute und dem 0:0-Endstand an vorderster Front.

Maccabi Haifa – Juventus 2:0

Derweil setzte es für Juventus eine bittere Pleite ab. Die Partie gegen Macabi Haifa ging trotz Stars wie Di Maria, Vlahovic und Rabiot mit 0:2 verloren. Bereits im ersten Abschnitt machte Haifa den Unterschied – Atzili traf gleich doppelt für den Aussenseiter, der am Ende des Spiels mehr Torschüsse abgab und deutlich mehr Zweikämpfe gewann.