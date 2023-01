Benjamin Mendy ist von 6 Vergewaltigungsvorwürfen freigesprochen

Benjamin Mendy : ManCity-Star in sechs Anklagepunkten wegen Vergewaltigung freigesprochen

Fussball-Profi Benjamin Mendy ist in mehreren Fällen vom Vorwurf der Vergewaltigung freigesprochen worden. Eine Jury kam nach tagelangen Beratungen zu der Entscheidung, dass der 28 Jahre alte Franzose vom englischen Meister Manchester City in sechs Anklagepunkten wegen Vergewaltigung und einem wegen sexueller Gewalt unschuldig sei. Das teilte das Gericht in der nordenglischen Stadt Chester am Freitag mit.