Ruben Dias übergibt sich in Handtasche von Spieler-Mutter 

Vor gut einer Woche setzten sich die Skyblues im Endspiel von Istanbul gegen Inter Mailand mit 1:0 durch – der Startschuss einer mehrtägigen Party in Himmelblau. Zunächst ging es für die Mannschaft zur Titel-Party nach Ibiza, ehe am Montag die Titel-Parade in Manchester stattfand. Dabei ging es ziemlich feuchtfröhlich zu.