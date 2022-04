Kyle Walker : ManCity-Star wird beim Pinkeln an Hotel-Hauswand erwischt

Beim Besuch eines Biergartens wird der englische Nationalspieler Kyle Walker beim verrichten seiner Notdurft gesichtet. Statt einer Toilette wählte der ManCity-Profi kurzerhand eine Hauswand.

Action Images via Reuters

Dort wird der englische Nationalspieler beim urinieren an eine Hauswand erwischt.

Am Tag nach der 2:3-Cup-Pleite gegen Liverpool besucht ManCity-Profi Kyle Walker einen Biergarten.

Am Samstag bei der 2:3-Niederlage im Halbfinal des FA Cups gegen Liverpool fehlt ManCity-Rechtsverteidiger Kyle Walker verletzt. Dafür schafft es der 45-fache englische Nationalspieler mit einer Aktion am Tag danach in die Schlagzeilen – wenn auch unfreiwillig.