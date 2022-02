Gelöschte Botschaft : ManCity-Star Zinchenko wünscht Putin den Tod auf Instagram

Auf Instagram attackiert der ukrainische Nationalspieler Oleksandr Zinchenko den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Die Story des Fussballers ist inzwischen gelöscht worden – aber von wem?

In dieser Saison kam der Linksverteidiger für Manchester City insgesamt 15 Mal zum Einsatz.

Oleksandr Zinchenko ist aktuell der wohl bekannteste ukrainische Fussballer der Welt. Seit 2017 spielt der Linksverteidiger beim englischen Meister Manchester City. Nach den jüngsten Ereignissen in seinem Heimatland lässt der 25-Jährige auf Instagram seinem Frust freien Lauf. «Ich hoffe, du stirbst den schmerzhaftesten Leidenstod, Kreatur», attackiert Zinchenko in einer Story den russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Inzwischen wurde diese gelöscht, laut Aussagen des Fussballers habe aber offenbar nicht etwa er, sondern Instagram selbst die Story entfernt. Bereits Anfang Woche hatte sich Zinchenko erstmals öffentlich zu Wort gemeldet und ein Bild der Ukraine einschliesslich der besetzten Regionen Luhansk und Donezk gepostet. «Die ganze zivilisierte Welt ist besorgt über die Situation in meinem Land», schrieb er dazu.

«Ich kann nicht abwarten und muss mich bemühen, meinen Standpunkt klar zu machen. Auf dem Foto: das Land, in dem ich geboren und aufgewachsen bin», so der Nationalspieler weiter. «Ein Land, dessen Farben ich in der internationalen Sportarena verteidige. Ein Land, das wir zu verherrlichen und zu entwickeln versuchen.» Die Grenzen dieses Landes müssten unantastbar bleiben. «Mein Land gehört den Ukrainern und niemand wird es sich jemals aneignen können. Wir werden nicht aufgeben!»