Wegweisendes Urteil

ManCity und Guardiola zittern vor dem CAS-Urteil

Am Montagmorgen entscheidet der Sportgerichtshof CAS, ob Manchester City wegen Finanzvergehen aus dem Europacup ausgeschlossen bleibt. Egal wie das Verdikt ausfällt –es wird Folgen haben.

Kann Trainer Pep Guardiola seinen Spielern von Manchester City bald nur noch Anweisungen in der Premier League geben?

Auch Trainer Pep Guardiola wird am Montag gebannt auf das Urteil aus Lausanne warten. Der Internationale Sportgerichtshof CAS will um 10.30 Uhr seine Entscheidung über den Einspruch von Manchester City gegen die Europacupsperre von zwei Jahren verkünden. Im sogenannten Financial Fair Play gibt die Europäische Fussball-Union Uefa wirtschaftliche Rahmenbedingungen für Vereine vor – erstmals könnte ein Spitzenverein hart und nachhaltig bestraft werden.