Aufruf: «Mandelmutter» – kontrolliert deine Mutter deine Ernährung?

«Bist du hungrig oder einfach gelangweilt?»: Videos mit Sprüchen von sogenannten «Mandelmüttern» kursieren zurzeit auf Social Media. Junge Frauen erzählen darin von Kommentaren ihrer Mütter in Bezug auf ihr Essverhalten oder von Verboten von bestimmten Snacks in ihrer Jugend. Der Begriff «Mandelmutter» entspringt der US-Reality-Show «The Real Housewives of Beverly Hills». In einer alten Szene, die kürzlich auf Tiktok viral ging, ruft das heutige Supermodel Gigi Hadid ihre Mutter Yolanda an und sagt, dass sie sich schwach fühle – sie habe nur eine halbe Mandel gegessen. Daraufhin erwidert Yolanda: «Iss ein paar Mandeln und kaue sie gut». Auch andere Videos zeigen, wie Yolanda das Essverhalten ihrer Töchter kontrollierte.