Monrose-Sängerin: Mandy Capristo litt unter qualvollen Panikattacken

In der neuen TV-Show «Birgits starke Frauen» lässt Sängerin Mandy Capristo tief in ihre Seele blicken.

«Vielleicht ist es auch stark, Schwäche zu zeigen», mit diesen Worten machte Mandy Capristo am Montagabend vor laufender Kamera eine schwere Phase in ihrem Leben öffentlich. In der neuen Sendung «Birgits starke Frauen» von Gastgeberin Birgit Schrowange (64) offenbarte die Sängerin, unter starken psychischen Problemen gelitten zu haben.