1 / 34 *Folge 3:* Auch 2020 unternimmt 3+ rein gar nichts gegen den ewigen Vorwurf, «Der Bachelor» sei jedes Jahr das Gleiche und wartet wie gewohnt in Episode drei mit dem Partyboot auf, auf das Junggeselle Alan Wey (34) «die Frauen, die am meisten Stimmung machen» einlädt. Mit seiner Auswahl ist er hörbar zufrieden: «Eine schöner als die andere.» Und was macht man im Bachelorverse mit schönen Frauen? Genau, direkt absabbern. So früh, direkt und hemmungslos wurde in den bisherigen Staffeln nicht gezüngelt. Also glauben wir. Aber man hat die früheren Seasons erfahrungsgemäss weit weniger schlimm in Erinnerung, als sie eigentlich waren. So geht das Gehirn eben mit traumatischen Erlebnissen um. 3+ Am Pool der Kandidatinnen-Unterkunft lästern die Girls, die nicht mit auf den Knusper-Kahn durften, über die auserwählten Party-Proletinnen. Francesca (22) aka Frentschi: «Es sind Ladys dabei, die hier zwei Säcke an den Brüsten tragen. Ich denke, die werden sie ihm safe ins Gesicht schmeissen wollen.» Wir sprechen leider nicht fliessend Frentschisch, aber nehmen mal an, die Influencerin geht davon aus, dass die Boot-Büsis den Bachelor mit ihren besten Argumenten von sich überzeugen wollen. Trotzdem: «zwei Säcke an den Brüsten»? Frentschi, wenn du das hier liest, melde dich und wir geben dir einen kleinen Anatomie-Crashkurs, yes? 3+ Der Alpha-Luzerner ruft auf dem Schiff eine Tanzchallenge aus, die – natürlich – sofort zum schlüpfrigen Grindwettbewerb wird. «Ich komme mir vor wie in einem Film, ‹Fifty Shades of Grey›», meint Alan verschmitzt, als Angie (28) ihn mit Handschellen ans Geländer kettet und sich dann so heftig und explizit an seinem Schritt reibt, dass es der «50 Shades»-Trilogie augenblicklich die Schamesröte ins Gesicht treiben würde. You stay classy, «Bachelor». 3+

Darum gehts Das erste Drittel der 2020er «Bachelor»-Staffel ist durch.

Ob du dich das nun traurig macht, weil nur noch zwei Drittel übrig sind oder du feierst, dass die Halbzeit bald erreicht ist:

Hier gibts alles Wichtige (also so wichtig, wie es bei einem solchen Formate eben sein kann) der neuen Folge im Recap.

Damit du am Dienstag beim Zoom-Smalltalk vor dem Zoom-Meeting mitreden kannst.

Das war noch witzig

Sobald Veronika (27) den Mund aufmacht, weisst du, dass es unterhaltsam wird. Der Stuss-Faktor pro Minute Redezeit der Flight Attendant ist in dieser Staffel unerreicht. Beim Einzeldate mit Bachelor Alan Wey (34) stimmt sie für eine halbe Minute aber ungewohnt ernste Töne an: Sie war mal verlobt, zog für diesen Mann sogar in die Schweiz, aber die Beziehung zerbrach. Hach.

Und was sagt Alan dazu? «Ich sehe eine wunderschöne, erwachsene, reife Frau. Aber ich sehe gleichzeitig auch ein kleines Kind, jemanden, der sehr emotional ist. Das finde ich eine sehr schöne Seite, das Zerbrechliche an dir, das sehe ich. In deinen Augen. Und das macht dich noch viel mehr sympathisch bei mir. Verlier das nicht.» Dazu zeigt er beinahe drohend mit dem Finger auf sie.

Der Typ bezeichnet sie als kleines Kind, erteilt ihr danach sowas wie einen Befehl – und knutscht Minuten später heftig mit ihr rum. Das ist «Bachelor»-Kino in seiner reinsten Form und we! are! here! for! it!

Das war richtig übel

Ja, es ist «Der Bachelor» und ja, was haben wir denn sonst erwartet, aber come on: Wieder Partyboot und wieder in der dritten Folge und wieder müssen die Ladys auf dem Schoss des Rosenmannes squatten wie im Bootcamp? Und um das Konzept trotzdem ein wenig aufzubrechen, tanzen mehr Kandidatinnen denn je statt mit dem Hintern auf dem Schritt des Bachelors mit ihrer Zunge in dessen Mund.

Wir hätten nie gedacht, dass in diesem Kontext mal diese Worte über unsere Lippen kommen würden, aber: «Scho biz billig, nö?»

Die mussten gehen

Ihre gestreckten Haare bewahrten Elena (23) nicht vor dem verfrühten Heimflug.

Vor der Rosennacht musste jede Frau zudem angeben, welche beiden Kandidatinnen sie am liebsten aus der Show kicken würde – der Hate-Pegel sollte ja gegen das Ende der Episode hin nicht abflachen. Die am meisten verabscheuten (oder gefürchteten?) Ladys sind demnach Eva (31), Mia (24), Julia (19) und Adelita (34); eine von ihnen will Alan nach Hause schicken, weil er ja auf die Girls und nicht auf sich selbst hört, logisch. Schliesslich trifft es Adelita, trotz kurzem Einzeldate in dieser Folge.

Noch dabei sind: Ana, Amélia Angie, Dara, Eva, Fabienne, Francesca, Julia, Mandy, Mia, Sanja, Shanell, Veronika und Xenia.

Raus sind: Adelita, Elena, Isabel, Nara und Samira.