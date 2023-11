Maniküre: Deine Psyche profitiert vom Besuch im Nagelstudio

Wer regelmässig zur Maniküre geht , kennt den Effekt: Ein Besuch im Nagelstudio kann selbst den schlechtesten Tag herumreissen und ihn zu einem guten machen. Eine Studie hat jetzt wissenschaftlich nachgewiesen , dass an dieser Empfindung etwas dran ist. Laut Atsushi Kawakubo, dem Autor der Studie, war das längst überfällig. Gegenüber dem Wissenschaftsmagazin «Psypost» sagt er: «Es gibt viele Forschungsergebnisse, die auf die Überschneidung von Selfcare und Auswirkungen auf das psychische Wohlbefinden hinweisen. Die Idee, dass etwas so Einfaches wie die Maniküre einen Einfluss auf die psychische Gesundheit haben könnte, hat mich gepackt.»

Wer lackiert, entscheidet

Doch ganz so einfach scheint es nicht zu sein. Die Studie mit 500 Teilnehmerinnen zwischen Anfang 20 und Ende 30 teilte die Probandinnen in zwei Gruppen ein. Die erste übernahm die Nagelpflege und Maniküre selbst, die zweite besuchte ein Nagelstudio. Verbesserungen der Stimmung, mehr Energie, Motivation und Selbstbewusstsein konnten nur bei den Teilnehmerinnen festgestellt werden, die ihre Nägel in die Hände eines Profis legten. Und das scheint nicht nur am verbesserten Erscheinungsbild der Nägel zu liegen.