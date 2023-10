Manipulation im Job: So erkennst du sie

Weniger offensichtlich dagegen sind subtilere Manipulationen im Job, die dich dazu bringen, deine eigene Realität infrage zu stellen. Ein Phänomen, das sich Ambient Gaslighting nennt. Psychotherapeutin Romina Reginold erklärt, was es damit auf sich hat.

Frau Reginold, was steckt hinter Ambient Gaslighting?

Es ist kein wissenschaftlich anerkannter Begriff. Das Konzept des Gaslighting hingegen bezieht sich auf eine spezielle Form des emotionalen Missbrauchs, bei dem eine Person gezielt die Realität, Wahrnehmung und das Selbstwertgefühl einer anderen Person manipuliert. Dies kann in verschiedenen Lebensbereichen vorkommen, sei es in zwischenmenschlichen Beziehungen oder am Arbeitsplatz.