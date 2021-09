Kreml, Moskau : Manipulationsvorwürfe überschatten Parlamentswahlen in Russland

Die Kremlpartei Geeintes Russland erwartet bei der Duma-Wahl in Russland erneut einen Sieg. Damit könnte sich auch Präsident Putin bestätigt sehen.

Menschen gehen am letzten Tag der dreitägigen Parlaments- und Kommunalwahlen in Moskau im September vor der russischen Staatsduma spazieren.

Am höchsten lag die Wahlbeteiligung nach offiziellen Angaben in der russischen Teilrepublik Tschetschenien.

In Russland stehen Parlamentswahlen an.

Begleitet von Beschwerden über massenhafte Verstösse ist in Russland am Sonntag der dritte und letzte Tag der Parlamentswahl angelaufen. Insgesamt waren 110 Millionen Menschen aufgerufen, im grössten Land der Erde die 450 Abgeordneten der neuen Staatsduma zu bestimmen. 14 Parteien stellen sich zur Wahl. Neben der Nationalversammlung werden auch zahlreiche Regional- und Stadtparlamente gewählt.

Die Wahl ist ein wichtiger Stimmungstest für Präsident Wladimir Putin – die Kremlpartei Geeintes Russland ist seine Machtbasis. Sie will ihre absolute Mehrheit verteidigen. Die letzten Wahllokale schliessen um 20 Uhr MESZ in Kaliningrad, früher das nördliche Ostpreussen um Königsberg. Danach wird mit der Veröffentlichung der ersten Ergebnisse gerechnet – etwa von der erstmals breit organisierten Online-Abstimmung.

Bereits acht Fälle von möglichem Wahlbetrug

Am höchsten lag die Wahlbeteiligung nach offiziellen Angaben in der russischen Teilrepublik Tschetschenien im Nordkaukasus und zwar bei 76,15 Prozent. Menschenrechtler sehen besonders dort immer wieder schwere Verstösse auch bei Wahlen. In St. Petersburg hingegen, Putins Heimatstadt, waren es demnach gut 20 Prozent Wahlbeteiligung. In der Hauptstadt Moskau wurde sie mit mehr als 36 Prozent angegeben, etwas mehr als bei der Parlamentswahl 2016.