Frauenfeld: Mann mit scharfem Gegenstand angegriffen

Am Sonntagnachmittag, kurz nach 16 Uhr, ging bei der Kantonalen Notrufzentrale die Meldung ein, dass es in einer Asylunterkunft an der Oberwiesenstrasse in Frauenfeld TG zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Asylbewerbern gekommen sei. Dabei sei ein Mann mit einem scharfen Gegenstand angegriffen und verletzt worden.