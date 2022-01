Zug – Mann (20) erscheint zugedröhnt auf dem Polizeiposten

Die Zuger Polizei hat am Dienstag einen Mann den Fahrausweis abgenommen, der unter Drogeneinfluss auf dem Polizeiposten erschienen war.

Ein junger Mann im Kanton Zug hat am Dienstag wohl für überraschte Gesichter bei den Beamten der Zuger Polizei gesorgt. Der 20-Jährige erschien nämlich unter Drogeneinfluss auf dem Polizeiposten in der Kantonshauptstadt, das schreibt die Zuger Polizei in einer Mitteilung. Der Mann sollte bei der Polizei zu einer Einvernahme erscheinen und war dafür mit dem Auto angereist.