St. Gallen: Mann mit Messer verletzt

1 / 1 Der 20-jährige Täter wurde wenige Stunden später von der Polizei gefunden und festgenommen. (Symbolbild) Kantonspolizei St. Gallen

Am Samstag, kurz vor 4.40 Uhr, hat die Kantonale Notrufzentrale St. Gallen die Meldung von einer verletzten Person erhalten. Gemäss jetzigen Erkenntnissen haben sich das spätere Opfer, ein 21-jähriger Schweizer, sowie der 20-jährige Serbe zusammen am Bahnhof St. Gallen aufgehalten. Aus unbekannten Gründen kam es in der Westunterführung zu einer Auseinandersetzung.

Dabei fügte der 20-Jährige dem 21-Jährigen mit einem Messer eine Stichverletzung am Rücken und Schnittverletzungen an der Hand zu. Danach begab sich das Opfer in einen Zug beim Gleis 2, wo ein Passant dann den Notruf wählte, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Montag mitteilte.

20-jähriger Täter eingewiesen

Der 20-jährige Serbe konnte im Verlauf der eingeleiteten Ermittlungen identifiziert werden. Er wurde anschliessend, kurz vor acht Uhr morgens, durch die Sondereinheit der Stadtpolizei St. Gallen an seinem Wohnort in der Stadt festgenommen. Nach der Begutachtung durch einen Amtsarzt wurde er in eine psychiatrische Klinik eingewiesen, nachdem er am Tag davor aus einer solchen entlassen worden war.

Der 21-Jährige wurde vom Rettungsdienst ins Spital gebracht. Er konnte dieses nach der Behandlung wieder verlassen. Im Einsatz standen mehrere Patrouillen und Fachspezialisten und -spezialistinnen der Stadtpolizei St. Gallen und der Kantonspolizei St. Gallen sowie der Rettungsdienst.