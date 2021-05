Frankreich - Mann (20) im Auto getötet – Frau (19) entführt und lebend gefunden

Die Polizei von Courville im nordfranzösischen Département Marne rückte am Donnerstag gegen 20 Uhr aus, nachdem sie wegen der Entführung einer 19-jährigen Frau alarmiert worden war. Als die Beamten am Tatort ankamen, entdeckten sie einen 20-jährigen Mann schwer verletzt in seinem Auto. Er starb Stunden später im Spital.