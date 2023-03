Kilchberg: 20-Jähriger kracht mit Audi R8 in Betonmauer

Ein 20-Jähriger hat die Kontrolle über seinen Sportwagen verloren und ist damit in eine Betonmauer vor der Schoggi-Fabrik in Kilchberg gekracht. Der junge Mann fuhr am Samstagabend kurz nach 18 Uhr von einer Nebenstrasse in die Seestrasse in Richtung Zürich. Nach dem Abbiegemanöver verlor er die Kontrolle über seinen Audi R8, überquerte die Gegenfahrbahn, fuhr über ein Trottoir und krachte in der Folge in die Betonmauer.