Ereignet hatte sich der Vorfall in der Nacht auf Freitag am Bahnhof in Rotkreuz, wie die Zuger Strafverfolgungebehörden am Sonntag mitteilten. Ein 20-jähriger Mann hatte gesehen, wie eine ihm bekannte Frau (20) von zwei Männern belästigt wurde. Er ging dazwischen und forderte die beiden Männer auf, die Frau in Ruhe zu lassen. «Die beiden Männer sowie zwei weitere gingen daraufhin auf den Mann los und traktierten ihn mit Faustschlägen und Fusstritten», heisst es in der Polizeimeldung.