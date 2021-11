Chemiewehr-Einsatz in Chur – Mann (21) attackiert junge Frau mit gasähnlicher Substanz

Der Angriff ereignete sich in der Steinbruchstrasse in Chur.

Am Mittwochabend griff ein 21-jähriger Mann in Chur eine junge Frau mit gasähnlicher Substanz an.

Am Mittwochabend um 20 Uhr griff ein 21-jähriger Mann in einem Mehrfamilienhaus an der Steinbruchstrasse in Chur eine junge Frau an, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt. Dabei setzte er eine einem Pfefferspray ähnliche Substanz ein, um das Mobiltelefon sowie die Brieftasche der Frau zu entwenden. Der Mann konnte noch am selben Abend festgenommen werden. Die Frau wurde durch den Angriff leicht verletzt und wurde zur Behandlung ins Kantonsspital Graubünden gebracht.