Am Mittwoch um11.30 Uhr meldete eine Kioskangestellte in Zürich-Oerlikon, dass sie soeben von einem Unbekannten sexuell belästigt worden sei. Der Mann habe den Kiosk zwischenzeitlich verlassen. Wie es in einer Mitteilung heisst, stiessen Zürcher Stadtpolizisten an der VBZ-Haltestelle Seebach auf den mutmasslich Tatverdächtigen.