St. Gallen : Mann (21) berührte Kinder nahe einer Schule – festgenommen

Ein 21-Jähriger hat vor knapp einer Woche Kinder mutmasslich anstössig berührt. Für den Mann wurde U-Haft beantragt.

Am Samstagabend hat im Bereich der Fussballwiese der Primarschule Hebel-Bach im Quartier St. Georgen in der Stadt St. Gallen ein Mann Kinder berührt, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Freitag mitteilte. Die Ermittlungen der Kantonspolizei St. Gallen führten zu einem 21-jährigen Afghanen. Er wird dringend verdächtigt, die Kinder berührt zu haben.