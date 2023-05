Obergericht Zürich: Mann (21) fuhr Polizistin an – und will 11-jährige Haftstrafe nicht akzeptieren

Der Prozess beginnt kurz nach acht Uhr. Der Beschuldigte sitzt derzeit in Affoltern am Albis in Haft. Laut des Richters diagnostizierte der Gutachter beim Angeklagten eine dissoziative Persönlichkeitsstörung, das Gericht ordnete deshalb eine psychiatrische Behandlung an. Wie der 21-Jährige sagt, habe die Behandlung aber noch nicht begonnen.