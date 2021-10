Mit Leuchtkelle und Leuchtweste – Mann (21) spielt Polizist und unterzieht Autofahrer Fake-Kontrollen

An einem frühen Sonntagmorgen um halb sechs Uhr fuhr der 21-Jährige in seinem blauen Ford auf der Landstrasse in Möhlin hinter einem Personenwagen her. Auf der Ausserortsstrecke habe er das Auto vor ihm überholt. Danach habe er die Warnblinkanlage aktiviert und den Lenker zum Anhalten aufgefordert, indem er mit einer Leuchtkelle aus dem Fahrerfenster winkte. Der Lenker habe seinen Anweisung gefolgt und hielt an.