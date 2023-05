Rorschach: Mann randaliert auf Schiff

Am Dienstagabend um 22.35 Uhr wurde der Kantonspolizei St. Gallen ein auffälliger Mann auf einem Kursschiff am Hafenplatz in Rorschach SG an der Hauptstrasse gemeldet. Der 21-jährige Schweizer, der der Polizei bereits bekannt war, war auf das Dach eines Kursschiffs am Hafenplatz geklettert und beschädigte dieses an diversen Stellen. Dies teilte die Kantonspolizei St. Gallen am Mittwoch mit.