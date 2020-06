Aktualisiert vor 47min

Rotsee

Mann bei Köpfler lebensbedrohlich verletzt

Am Samstag ereignete sich im Rotsee in der Stadt Luzern ein Badeunfall. Ein Mann sprang kopfüber in den Rotsee. Er wurde lebensbedrohlich verletzt.

von Sven Forster

1 / 3 Bei einem Badeunfall verletzte sich ein Mann lebensbedrohlich. Er sprang von einem Steinsteg ins Wasser. Nach Angaben der Polizei war das Wasser aber nur knapp über einen Meter tief. Tobias Grosch

Am Samstag kurz nach 18 Uhr gingen mehrere Personen bei der Rotseewiese in der Stadt Luzern im Rotsee baden. Ein 22-jähriger machte ab einem Steinsteg einen Kopfsprung. Da die Wassertiefe an besagten Ort nur 1,1 Meter beträgt, verletzte er sich lebensbedrohlich. Er wurde durch Kollegen in bewusstlosem Zustand geborgen und durch den Rettungsdienst 144 versorgt und ins Spital gefahren.