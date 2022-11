Bern : Mann (22) drohte seiner Ex, ihren Hund zu töten, und biss sie in die Backe

Im letzten Februar betrat der Beschuldigte die Wohnung der Ex-Freundin und deren Mutter, als die beiden abwesend waren. Von dort nahm er den Hund sowie ein Macbook im Wert von etwa 1000 Franken und ein Smartphone mit. Bei einem Telefonat am selben Abend verlangte der Mann laut Anklageschrift von seiner Ex, dass sie sich bei seinem Vater für einen vergangenen Streit entschuldigt – andernfalls werde er den Hund töten und die Geräte zerstören. Den Hund und das Smartphone brachte er am nächsten Morgen zurück, das Macbook zerstörte er.

3000 Franken Geldstrafe

Im darauffolgenden März kam es auf offener Strasse zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Beschuldigten und seiner Ex-Freundin. Nachdem er sie an den Beinen gepackt hatte und sie hingefallen war, drückte er sie «mit dem Unterarm am Hals zu Boden und biss sie in die Backe», wie die Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland weiter schreibt. Dabei drohte er ihr, sie solle still sein, «sonst würde er sie schlagen, eigentlich sollte man sie aufschlitzen, er könnte ihr Auge auch herausbeissen und er steche sie herunter». Das Opfer erlitt eine gerötete Wange sowie Schürfwunden am Knie und am Ohr. Zu beiden Vorfällen reichte die Frau Strafklage ein.