Polizeimeldungen Ostschweiz

Mann (22) kann geklauten Töff nicht fahren und flüchtet ins Maisfeld

Einen Töff zu stehlen, ist offenbar gar nicht so leicht. Jedenfalls nicht, wenn man sich dabei nicht sehr geschickt anstellt. Der Versuch eines 22-Jährigen ist am Mittwoch in Oberbüren SG gründlich in die Hose gegangen.

von Büro Ostschweiz

Oberbüren SG, 05.08.2020: Ein 22-Jähriger versuchte bei einem Wohnhaus ein abgestelltes Motorrad zu klauen. Ohne Schlüssel konnte er jedoch den Motor nicht starten. Er schob das Fahrzeug also in die Wiese und ging zum Haus zurück. Dort wurde er vom Hausbesitzer angesprochen. Darauf flüchtete der Mann in ein Maisfeld, begab sich aber später wieder zurück zum Motorrad. Dort wurde er dann verhaftet.

Ein 22-jähriger Mann näherte sich am Mittwoch gegen 16.30 Uhr einem Wohnhaus in Oberbüren und entwendete ein dort abgestelltes Motorrad. Weit kam er damit allerdings nicht. Denn ohne den Schlüssel konnte er den Motor nicht starten, schreibt die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung. Deshalb schob er es mehrere Meter einen Kiesweg entlang und legte es anschliessend in eine Wiese.

Anschliessend kehrte er zum Wohnhaus zurück, wo er vom Hausbesitzer angesprochen wurde. In der Folge ergriff der junge Mann die Flucht in ein Maisfeld. Später kehrte er allerdings wieder zum gestohlenen Motorrad zurück. Dort konnte er von einer zwischenzeitlich aufgebotenen Patrouille der Kantonspolizei St. Gallen angehalten und festgenommen werden.