Zürich-Flughafen – Mann (22) läuft über Gleise und wird von Zug erfasst

Am Bahnhof Flughafen Zürich kam es am Freitagabend zu einem Unfall. Ein 22-Jähriger wurde von einem heranfahrenden Zug getroffen und schwer verletzt.

Ein 22-jähriger Mann wurde am Freitagabend im Bahnhof Zürich-Flughafen von einem einfahrenden Zug erfasst. Er erlitt dabei schwere Beinverletzungen und musste mit einem Rettungswagen in ein Spital gefahren werden, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung am Samstagmorgen schreibt. Die Einsatzzentrale der Rettungskräfte hatte um 20.30 Uhr eine Meldung erhalten, dass sich eine verletzte Person auf Gleis drei befinden würde. Gemäss ersten Erkenntnissen hatten zwei Männer die Gleise von Perron eins Richtung Perron drei überschritten.