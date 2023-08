Stadt Bern: Mann (22) rast mit über 110 Stundenkilometern durch Quartier

Bei Geschwindigkeitsmessungen beobachtete die Kapo Bern am 21. Juli 2023 an der Laubeggstrasse in Bern ein Auto, das mit massiv überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Der 22-jährige Lenker jagte demnach mit 110 Stundenkilometern durch die Stadt, wobei die gesetzliche Toleranz bei dieser Geschwindigkeit bereits abgezogen wurden. Erlaubt sind im betroffenen Strassenabschnitt maximal 50 km/h, wie innerorts üblich.



Jetzt wurde der betroffene Lenker Anfang August angehalten. Der 22-Jährige zeigte sich anlässlich der Einvernahme geständig, das Auto gelenkt zu haben, wie die Kapo in ihrer Mitteilung schreibt. Ihm wurde der Führerausweis abgenommen. Der Mann wird sich vor Gericht wegen Raserdelikte verantworten müssen.