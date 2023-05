Lörrach-Stetten: Mann (22) rast ungebremst über Kreuzung – fünf Verletzte

Am Donnerstagnachmittag ist es an der Kreuzung Weiler Strasse zu einer heftigen Frontalkollision gekommen.

Am Donnerstagnachmittag ist es an der Kreuzung Weiler Strasse in Lörrach-Stetten zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Autos gekommen. Dabei musste ein Rüstzug bestehend aus der Freiwilligen Feuerwehr Lörrach, der Feuerwehr Weil am Rhein, der Polizei und mehreren Rettungsmitteln ausrücken. Darüber hat die Freiwillige Feuerwehr Lörrach auf Facebook informiert. Unter den Kommentaren vermuten viele Leute, dass zumindest eines der Autos viel zu schnell unterwegs gewesen sein soll. «Da ist jemand aber ganz schnell gerast», schreibt jemand. Und: «Oh mein Gott, muss man so rasen?», fragt sich eine Frau. «Man kommt auch langsam ans Ziel und gesund.»