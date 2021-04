Laut der Anklageschrift griff der 22-Jährige per Fernwartungs-Software auf die Anlage zu und deaktivierte sie.

Die Anlage befindet sich in Ellsworth County im US-Bundestaat Kansas.

Er griff per Fernzugriff auf die Anlage im US-Bundesstaat Kansas zu.

Man sollte meinen, dass kritische Infrastrukturen, wie die Trinkwasserversorgung einer Stadt oder einer Region, gut geschützt sind. Dass dies nicht immer so ist, zeigt erneut ein Fall aus den USA. Der 22-jährige Wyatt T.* hat im US-Bundesstaat Kansas auf die Computersysteme einer Trinkwasseranlage zugegriffen.

Der 22-jährige T. wird beschuldigt, das Wasserreinigungssystem der Region Ellsworth County deaktiviert zu haben. Dies mit der Absicht, es zu beschädigen, wie es in der Anklageschrift heisst. Der Vorfall geschah im März 2019. Publik wurde dies erst jetzt. Die Anlage versorgt rund 6000 Einwohnerinnen und Einwohner der Region mit Trinkwasser. Eine Gesundheitsgefahr bestand laut Behörden nicht. Die Wasserqualität werde permanent überwacht.

Das, was T. gemacht hat, kann man aber nicht einmal als Hacking bezeichnen. Es war wohl eher eine Fahrlässigkeit auf Seiten der Anlagebetreiber. So war Wyatt T. ehemals beim betroffenen Post Rock Rural Water District in Ellsworth County angestellt. Auf dem Computer der Wasseranlage war eine Fernzugriffs-Software installiert. Er konnte sich wohl damit einloggen – und dies Monate, nachdem er den Job gewechselt hatte. Wie genau es zu dem Zugriff kam, ist jedoch nicht bekannt.