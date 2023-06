St. Gallen: Mann (23) von Unbekannten aus Zug gezerrt und mit Stichwaffe verletzt

Die unbekannte Täterschaft flüchtete in Richtung Bahnhofplatz. (Symbolbild)

Laut der Kantonspolizei St. Gallen wurde der 23-Jährige mehrfach am Unterkörper verletzt. (Symbolbild)

Am Bahnhof St. Gallen wurde ein junger Mann am Freitagabend mit einer Stichwaffe verletzt. (Symbolbild)

Gewalttat am Bahnhof St. Gallen: Ein 23-jähriger Mann wurde in der Nacht auf Samstag auf dem Perron der Gleise 6/7 von mehreren Unbekannten aus einem wartenden Zug gezerrt und mit einer Stichwaffe verletzt, schreibt die Kapo St. Gallen in einer Mitteilung. Gemäss bisherigen Erkenntnissen ging der 23-Jährige von der Fachhochschule kommend durch die Westunterführung zum Perron der Gleise 6/7. Gleichzeitig dürfte eine Gruppe von drei oder vier unbekannten Personen vom Bahnhofplatz kommend ebenfalls durch die Unterführung gelaufen sein.