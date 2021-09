Erlinsbach AG - Mann (23) greift Mutter mit Messer an

Der Ort ereignete sich in der Aargauer Gemeinde, die an das gleichnamige Erlinsbach SO grenzt.

Die Kantonspolizei Aargau teilt am Freitag mit, dass es in Erlinsbach zu einem tätlichen Angriff gekommen ist, bei dem ein Messer im Spiel war.

Ein 23-jähriger Mann hat am Freitagmorgen in Erlinsbach im Kanton Aargau seine Mutter mit einer Stichwaffe verletzt, wie die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung schreibt. Beamte seien um 7.45 Uhr in eine Wohnung in Erlinsbach ausgerückt, wo sie die 51-jährige Bewohnerin verletzt vorfanden. Der 23-jährige Sohn konnte festgenommen werden. Die Frau befindet sich im Spital. Ihre Verletzungen sind nicht lebensgefährlich. Die genauen Umstände der Tat sind noch unklar. Gemäss der Polizei konnte ein Nachbar den jungen Mann überwältigen.