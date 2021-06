Wangen an der Aare BE : Mann (23) klaut Militärauto und wird erst unter Waffenandrohung gestoppt

Am Sonntagabend hat ein 23-Jähriger bei Wangen an der Aare BE ein Militärauto gestohlen. Die Polizei konnte ihn erst unter Androhung von Waffengewalt zum Stoppen bringen.