Unfall bei Sursee: Mann knallt auf Autobahn in Betonelement

Am Freitagabend kurz nach 20.30 Uhr ereignete sich auf der Autobahn A2 bei Sursee LU ein Unfall. Wie die Staatsanwaltschaft Luzern am Montag mitteilt, war ein Mann mit seinem Auto in Richtung Norden unterwegs. Auf der Höhe Sursee verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, fuhr gegen ein Betonelement und danach frontal gegen die Leitplanke.