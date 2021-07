Chatel-St-Denis FR - Mann (23) schläft ein, verursacht schweren Unfall – und fährt weiter

Auf der A12 im Kanton Freiburg ereignete sich am Montagnachmittag ein schwerer Unfall.

Kurz vor 16.30 Uhr am späten Montagnachmittag verursachte ein 23-Jähriger auf der A12 im Kanton Freiburg einen schweren Unfall. Dies berichtet die Kantonspolizei in einer Mitteilung. Der Mann schlief am Steuer ein und fuhr auf die beiden Autos vor ihm auf. Er touchierte die Böschung, daraufhin die Leitplanke und fuhr schliesslich weiter.