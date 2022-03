Enney FR – Mann (23) stirbt bei Autounfall

Im Kanton Freiburg ist es am Samstag zu einem tödlichen Unfall gekommen. Um 2 Uhr in der Nacht verunfallte ein Fahrzeug mit drei Insassen. Der Autolenker kam dabei ums Leben, die beiden Insassen wurden verletzt. Wie die Kantonspolizei Freiburg in einer Mitteilung schreibt, hatten die drei das Dorf Les Esserts d’Avau in den Freiburger Alpen abgefahren und waren in Richtung Enney unterwegs. In einer Kurve verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Er wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und verstarb noch an der Unfallstelle, zwei Mitfahrer wurden gemäss Polizeiangaben verletzt. Sie wurden in ein Spital gebracht.