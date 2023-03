Strafbefehl: Drogen bestellt und Kokain an 14-Jährigen verkauft

Ein 24-Jähriger bestellte in einem Webshop mehrere Drogen und liess sie an einen Paketshop schicken. Das Zollamt erwischte ihn aber dabei. (Symbolbild)

Anfang Dezember bestellte ein heute 24-Jähriger illegale Drogen und Halluzinogene, darunter auch synthetisches Cannabis, aus den Niederlanden, die er an einen Paketshop in Deutschland schicken liess, um sie von dort aus in die Schweiz zu bringen. Das Hauptzollamt Köln fand die diversen Substanzen im Gesamtgewicht von über einem Kilogramm allerdings bei einer Kontrolle und beschlagnahmte sie. Die Waren in den zwei Paketen waren als «Sport Products» beschrieben.