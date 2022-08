Luzern : Mann (24) wird auf Eisenbahbrücke von Zug erfasst – schwer verletzt

Am Mittwoch kletterten vier Personen unerlaubterweise auf eine Eisenbahnbrücke in Luzern. Dabei wurde ein 24-jähriger Mann von einem Zug angefahren und schwer verletzt.

Gemäss ersten Aussagen von Beteiligten, wollten mehrere Männer von der Brücke in die Reuss springen.

Am Mittwochabend stiegen mehrere Männer im Gebiet Reussmatt unerlaubterweise auf die Eisenbahnbrücke, die über die Reuss führt, wie die Luzerner Polizei mitteilt.



Gemäss ersten Aussagen von Beteiligten, wollten sie von der Brücke in die Reuss springen. Kurz vor 18 Uhr wurde ein 24-jähriger Mann von einem Zug erfasst und schwer verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst 144 in ein Spital gebracht. Der Lokführer wurde betreut.



Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Luzern.