Der Gewaltakt geschah am 23. August gegen 3.00 Uhr in Nidau auf der Dr. Schneider-Brücke, wurde jedoch erst am Mittwoch durch die Kantonspolizei und Regionale Staatsanwaltschaft kommuniziert. Das spätere Opfer war mit dem Velo von Biel herkommend in Richtung Beundenring unterwegs, als es auf der Brücke unvermittelt angegriffen wurde.