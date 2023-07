Kanton St. Gallen: Mann wollte Bar mittels Twint überlisten

1 / 4 Ein 24-Jähriger hatte an einem Festival eine Idee, um die Getränke nicht bezahlen zu müssen. 20min/Matthias Spicher Er speicherte die Nummer eines Kollegen unter dem Kontakt der Bar ab und liess die Bezahlung darüber laufen. 20min/Shannon Zangger Laut Twint ist die Bezahlung per App sehr sicher. 20min/Taddeo Cerletti

Darum gehts Ein Schwyzer (24) besuchte im August 2022 eine Veranstaltung im Kanton St. Gallen.

Da er und seine Freunde die Getränke nicht bezahlen wollten, kamen sie auf die Idee, das Barpersonal mittels Twint zu überlisten.

Laut Twint sei die Bezahlung via QR-Code für Händlerinnen und Händler die sicherste Variante.

Der 24-Jährige wurde nun per Strafbefehl verurteilt.

An einem Samstag im August 2022 besuchte ein 24-Jähriger aus dem Kanton Schwyz ein lokales kleines Festival im Kanton St. Gallen. Bei den Bars auf dem Festivalgelände konnte via QR-Code mittels Twint bezahlt werden. Im alkoholisierten Zustand kam der 24-Jährige mit seiner Gruppe auf eine Idee.

«Die Gruppe hatte die Idee, den Kontakt der einen Bar auf Twint unter einer Handynummer der Gruppe abzuspeichern», so die St. Galler Staatsanwaltschaft im Strafbefehl, den der Schwyzer per Post erhielt. Dies tat die Gruppe, um nicht für die Getränke bezahlen zu müssen. Der 24-Jährige bestellte beim Barpersonal jeweils die Getränke für die Gruppe, öffnete die Twint-App und schickte den entsprechenden Betrag an den angeblichen Kontakt der Bar.

Während zehn Stunden gratis Getränke konsumiert

«Den grünen Bildschirm mit der Zahlungsbestätigung wies der Beschuldigte jeweils gegenüber dem Personal vor», so die Staatsanwaltschaft weiter. Mit diesem Trick konsumierte die Gruppe an einem Tag von zwölf Uhr mittags bis zehn Uhr abends Getränke im Gesamtwert von 558 Franken.

«Anschliessend überwies der Kollege, der seine Handynummer zur Verfügung stellte, die Beträge wieder an den Beschuldigten zurück», heisst es im Strafbefehl. So wurden insgesamt wieder 543 Franken an den Schwyzer zurücküberwiesen.

Twint empfiehlt Händlern den QR-Code

Laut Twint ist die Bezahlung, bei der Geld via Handynummer von einer Person zu einer anderen gesendet wird für den privaten Gebrauch vorgesehen. «Für die kommerzielle Annahme bargeldloser Zahlungen stellt Twint Lösungen wie den QR-Code zur Verfügung», sagt Ettore Trento, Head Corporate Communications bei Twint, auf Anfrage von 20 Minuten. Twint sei als Zahlungsmittel sehr sicher. Die bargeldlosen Zahlungen landen direkt auf dem Konto der Zahlungsempfängerin oder des Zahlungsempfängers und es bestehe, im Gegensatz etwa zu Bargeld, keine Verlust- oder Diebstahlgefahr.

«Die Twint-QR-Code-Lösung für Vereine und Kleinunternehmen ist dabei besonders einfach und praktisch, da damit keine technische Infrastruktur wie Kartenlesegeräte nötig ist», so Trento weiter. Die Echtheit von Zahlungen via Twint könne sehr leicht anhand einiger eindeutiger Merkmale festgestellt und damit Betrug verhindert werden. So können sich Händlerinnen und Händler etwa alle Zahlungen per Email oder SMS in Echtzeit bestätigen lassen. «So sehen sie direkt auf einem eigenen Gerät, dass eine legitime Zahlung eingegangen ist», sagt Trento.

Strafe kostet fast 200 Franken mehr als die Getränke

Für den 24-jährigen Schwyzer kommt der Tag am Festival nun teurer zu stehen, als wohl geplant. Er wurde nun Ende Juni des Betrugs schuldig gesprochen. Der Mann wird zu einer bedingten Geldstrafe von 40 Tagessätzen à je 30 Franken, also total 1200 Franken verurteilt. Diesen Betrag muss er nur begleichen, falls er in den nächsten zwei Jahren straffällig wird. Hingegen muss der Mann Gebühren und Auslagen von insgesamt 720 Franken bezahlen.

Der Strafbefehl ist noch nicht rechtskräftig.

Brauchst du oder braucht jemand, den du kennst, eine Rechtsberatung? Hier findest du Hilfe: Rechtsauskunftsstellen nach Region Reklamationszentrale, Hilfe bei rechtlichen Fragen