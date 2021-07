Sachsen-Anhalt : Mann (25) missbrauchte 6-Jährige, warf sie in Fluss – 9 Jahre Haft

Ein 25-Jähriger hat eine Sechsjährige entführt und in die Saale geworfen – nun wurde er dafür verurteilt. Nach der Haftstrafe kommt er in eine Psychiatrie.

Der Mann hatte im Dezember 2020 ein sechsjähriges Mädchen aus seinem Bett in der elterlichen Wohnung entführt und sexuell missbraucht. Anschliessend lief er mit dem Mädchen auf dem Arm durch die Innenstadt von Halle bis zur Saale. Hier würgte er das Kind und stiess es anschliessend in den Fluss.

Die Richter ordneten die Unterbringung des Angeklagten in einem psychiatrischen Spital an.

Im Prozess um eine in Halle in Sachsen-Anhalt missbrauchte und in einen Fluss geworfene Sechsjährige ist der Angeklagte zu einer Freiheitsstrafe von neun Jahren verurteilt worden. Das Landgericht Halle ordnete am Freitag zudem die Unterbringung des 25-Jährigen in einem psychiatrischen Spital an.