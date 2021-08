Epoxidharz : Mann (25) stirbt, nachdem er statt Kondom Klebstoff benutzte

High, Lust auf Sex, aber keine Kondome zur Hand: Dieses Problem wollte Salman M. aus Indien mithilfe von Epoxidharzkleber lösen. Die Folge: multiples Organversagen.

Ein besonders bizarrer Fall eines tödlichen Sex-Unfalls hat sich «The Times of India» zufolge in der indischen Millionenstadt Ahmedabad ereignet: Weil Salman M. kein Kondom zur Hand hatte, soll er zu einem Epoxidharzkleber gegriffen und damit seinen Penis «abgedichtet» haben.

Ereignet haben soll sich das Ganze am 22. Juni in einem Hotel, in das der 25-Jährige laut Augenzeugen gemeinsam mit seiner Ex-Verlobten eingecheckt haben soll, so die örtliche Polizei. Vor dem fatalen Entscheid sollen die beiden den Klebstoff noch zusammen mit Bleichmittel inhaliert haben.