Winterthur – Mann (25) stürzt aus Fenster und wird schwer verletzt

Bei einem Unfall in Winterthur wurde ein 25-jähriger Mann schwer verletzt. (Symbolbild)

Am Mittwoch kurz vor Mitternacht ging bei der Einsatzzentrale die Meldung ein, dass ein Mann in Winterthur-Wülflingen aus dem zweiten Stock eines Gebäudes gefallen sei. Die ausgerückte Patrouille traf vor Ort auf einen verletzten Mann, der gemäss Aussagen einer Drittperson aus einem Fenster gefallen, und mehrere Meter in die Tiefe gestürzt sei.