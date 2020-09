Ein Einheimischer hat sich am Montag mit seiner Partnerin in einem Maiensäss in Poschiavo GR aufgehalten. Plötzlich wurden die beiden bewusstlos. Nach rund zwei Stunden erlangte die Frau wieder das Bewusstsein. Der 25-Jährige erwachte jedoch nicht mehr. Die Rettungskräfte konnten nur noch seinen Tod feststellen.