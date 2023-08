Frankreich: Mann (26) baut Unfall – 2 Schweizerinnen (21) sterben

Auf der D6 in Sainte-Hélène im Südwesten Frankreichs kam es am 14. August 2023 zu einem schweren Verkehrsunfall.

In Frankreich kollidierte ein 26-Jähriger mit einem Auto, in dem zwei 21 Jahre alte Schweizerinnen sassen.

Ein Verkehrsunfall in Sainte-Hélène im Südwesten Frankreichs kostete zwei Schweizerinnen das Leben. Das Auto der beiden 21 Jahre alte Frauen, die derzeit ihre Ferien in der Region verbrachten, stiess am Montagabend frontal mit einem Citroën C5 zusammen, in dem ein 26-Jähriger Mann am Steuer sass. Der Unfallverursacher beging nach dem schweren Unfall Fahrerflucht – wurde jedoch nach 15 Kilometern von der französischen Polizei gefasst. Der Mann wurde positiv auf Alkohol und Drogen getestet.