vor 21min

Chénens FR

Mann (26) geht mit Flasche auf Frau los – 40 Personen aus Zug evakuiert

In einem Zug in Chénens wurden am Dienstagmorgen zwei Fahrgäste von einem Mann angegriffen und

verletzt. Die Opfer wurden ins Krankenhaus gebracht. Der mutmaßliche Täter wurde vorläufig festgenommen.

1 / 3 Aufgrund einer Auseinandersetzung in einem Zug kam es am Dienstagmorgen in Chénens FR zu einem Polizeieinsatz. Leser-Reporter Gemäss ersten Erkenntnissen hatte der Mann im Zug einen weiblichen Fahrgast (27) angegriffen und diesen mit einer zerbrochenen Glasflasche ernsthaft verletzt. KEYSTONE Bei ihrer Ankunft konnten die Polizeibeamten den mutmaßlichen Täter, einen 26-jährigen Mann,

überwältigen. Er wurde vorläufig festgenommen. KEYSTONE

In einem Zug zwischen Genf und Freiburg gab es am Dienstagmorgen einen Überfall auf zwei Reisende. Nach einer entsprechenden Meldung rückten mehrere Polizeipatrouillen sowie zwei Ambulanzen zum Bahnhof nach Chénens FR aus, wo der Intercity infolge des Vorfalls ausserplanmässig hielt.

Bei ihrer Ankunft konnten die Polizeibeamten den mutmasslichen Täter, einen 26-jährigen Mann, überwältigen. Er wurde vorläufig festgenommen, wie die Freiburger Kantonspolizei mitteilt.

Motiv unklar

Gemäss ersten Erkenntnissen hatte der Mann im Zug einen weiblichen Fahrgast (27) angegriffen und diesen mit einer zerbrochenen Glasflasche ernsthaft verletzt. Ein anderer Passagier (20) ging dazwischen und wurde mit dem gleichen Gegenstand ebenfalls schwer verletzt.

Die Opfer wurden vom Ambulanzdienst versorgt und ins Krankenhaus gebracht. Rund 40 Fahrgäste wurden aus dem Zug begleitet und von der SBB betreut.

Das Motiv des Angreifers sowie seine Identität sind zu diesem Zeitpunkt nicht abschliessend geklärt. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.