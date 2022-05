«Prozess des Horrors» : Mann (26) ging im Zug mit zerbrochener Flasche auf Frau und ihren Helfer los

Bei Chénens FR hat im August 2020 ein Mann (26) zwei Zugreisende schwer verletzt. Dafür musste er sich am Donnerstag vor Gericht verantworten.

1 / 3 Mehrere Polizeipatrouillen sowie zwei Ambulanzen rückten am 4. August 2020 zum Bahnhof nach Chénens FR aus. News-Scout Dort musste ein Intercity ausserplanmässig halten, nachdem ein Mann zwei Fahrgäste mit einer zerbrochenen Glasflasche schwer verletzt hatte. Wikipedia / Dietrich Michael Weidmann Die Polizei konnte den Täter vor Ort festnehmen. Nun wurde er zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt. 20min/Matthias Spicher

Darum gehts Im August 2020 kam es bei Chénens zu einem schweren Angriff auf zwei Zugreisende.

Der Täter (26) verletzte eine Frau und einen Mann mit einer zerbrochenen Glasflasche.

Am Donnerstag wurde er wegen schwerer Körperverletzung zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt.

Wegen eines Angriffs auf zwei Reisende musste am Morgen des 4. August 2020 ein Intercity ausserplanmässig in Chénens FR halten. Der Täter, ein 26-jähriger Mann aus Benin, bedrängte zunächst eine 27-jährige Frau und versuchte, ihr in den Schritt zu fassen. Ein Fahrgast (20) eilte ihr zu Hilfe und verständigte die Polizei. Daraufhin ging der Afrikaner mit einer zerbrochenen Glasflasche auf die beiden los und verletzte sie schwer. Bei der Ankunft am Bahnhof konnte die Polizei den Angreifer festnehmen.

Am Donnerstag wurde der Fall vor dem Gericht des Glanebezirks verhandelt, wie 20 Minutes berichtet. Die beiden Opfer sind bis heute traumatisiert. «Ich bin immer noch ängstlich und in Alarmbereitschaft. Jeden Morgen, wenn ich meinen Körper sehe, denke ich an alles, was passiert ist. Ich fühle mich wie ein Monster. Ich traue mich nicht mehr, einen Rock, Shorts oder ein T-Shirt zu tragen», erklärte die Frau, die mit Narben am ganzen Körper übersät ist, unter Tränen. Auch ihr Helfer hat mit Einschränkungen zu kämpfen: Er ist heute nicht mehr in der Lage, in ein öffentliches Verkehrsmittel einzusteigen.

Der Beschuldigte, der sich unter anderem wegen versuchten Mordes und schwerer Körperverletzung verantworten musste, kann sich seine Taten nur mit seiner Krankheit erklären. Er leidet an paranoider Schizophrenie und befand sich zum Zeitpunkt der Tat in einer Krise. Der kahl geschorene und kräftig gebaute Mann hatte Schwierigkeiten, die Fragen des Gerichts zu verstehen, und konnte kaum Sätze formulieren. Umso mehr überraschte er, als er in Tränen ausbrach und seine Opfer um Vergebung bat.

15 Jahre Landesverweis

Die Staatsanwältin, welche die Verhandlung als «Prozess des Horrors, der Barbarei und des Wahnsinns» bezeichnete, forderte eine Haftstrafe von acht Jahren, verbunden mit einer therapeutischen Massnahme in einer Einrichtung. Die Verteidigung hingegen plädierte auf Freispruch, da sie der Ansicht war, ihr Mandant sei sich nicht bewusst gewesen, was vor sich ging.

Das Gericht verurteilte den Beschuldigten schliesslich wegen schwerer Körperverletzung zu einer fünfjährigen Freiheitsstrafe sowie einem 15-jährigen Landesverweis. Zudem muss sich der Mann einer therapeutischen Massnahme in einer geschlossenen Einrichtung unterziehen. Dies sei die eigentliche Strafe, da er so lange eingesperrt bleibe, bis Fachleute entscheiden, dass er keine Bedrohung mehr für die Gesellschaft darstellt. «Das kann Jahre oder sogar Jahrzehnte dauern», kommentierte der Gerichtspräsident. Den Vorwurf des versuchten Mordes liessen die Richter fallen, da sie nicht überzeugt waren, dass der Beschuldigte die Absicht hatte zu töten.

Aktivier jetzt den Bern-Push! Nur mit dem Bern-Push von 20 Minuten bekommst du die aktuellsten News aus der Region Bern, Freiburg, Solothurn und Wallis blitzschnell auf dein Handy geliefert. Und so gehts: In der 20-Minuten-App tippst du rechts unten auf «Cockpit». Dort auf «Mitteilungen» und dann «Weiter». Dann markierst du bei den Regionen «Bern», tippst noch einmal «Weiter» und dann «Bestätigen». Voilà! Wir sind auch auf Instagram. Folg uns für Posts, Storys und Gewinnspiele aus der Region – und schick uns deine Bilder und Inputs: 20 Minuten Region Bern.