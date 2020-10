Im Zuge der Ermittlungen, zeigte sich das der 26-Jährige bereits drei Stunden zuvor auf dem Gelände des Schulhauses Hagen in Altdorf eine Auseinandersetzung mit zwei Frauen hatte.

Am frühen Samstagmorgen kurz vor 5.30 Uhr erhielt die Kantonspolizei Uri die Meldung von einer Auseinandersetzung vor dem Postgebäude in Altdorf.

Die Kantonspolizei wurde am frühen Samstagmorgen zu einer Auseinandersetzung vor dem Postgebäude in Altdorf gerufen.

Die Kantonspolizei Uri wurde am Samstagmorgen kurz vor 5.30 Uhr zu einer Auseinandersetzung vor dem Postgebäude in Altdorf gerufen. Vor Ort trafen die Polizisten drei Personen an. Wie erste Abklärungen ergaben, kam es zwischen zwei der drei Personen zu einer Auseinandersetzung, bei der niemand verletzt wurde.