Buchrain LU: Mann (26) riss bei Chaos-Fahrt gefährliche Vollbremse – jetzt wirds teuer

Kurz vor dem Eingang des Strassentunnels leitete der 26-Jährige eine Vollbremsung ein – ohne Not, wie die Staatsanwaltschaft in einem Strafbefehl schreibt, der 20 Minuten vorliegt.

Ein Mann aus dem Kanton Luzern wurde von der Staatsanwaltschaft Luzern wegen einer riskanten Fahrweise verurteilt. Der Mann war am 4. Dezember 2022 mit seinem Auto in Buchrain LU auf der Hauptstrasse in Richtung Ebikon LU unterwegs.